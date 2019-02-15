Son Dakika Haberleri: Çanakkale-Çan Karayolunda Kar Yağışı

Çanakkale-Çan Karayolunda Kar Yağışı

1 saat önce

Çan karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Çanakkale-Çan Karayolunda Kar Yağışı, System.String[]
ÇANAKKALE- Çan karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışmaları yaparken beyaza bürünen ormanlık alanda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Çanakkale kent merkezinde yağmur etkili olurken, Çanakkale- Çan karayolunun Kirazlı mevkiinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Bölgede sabah saat 05.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle Kirazlı mevkiinden başlayarak Çan ilçesi yakınlarına kadar ormanlık alan beyaza büründü. Yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Çanakkale- Çan karayolunun Balaban dinlenme tesisleri çevresinde ise beyaza bürünen ormanlık alan karpostallık manzaralar oluşturdu. Kent merkezinden bölgeye gelen vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek karın tadını çıkardı. Kar yağışı bölgede devam ediyor. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:45 Kaynak: DHA

Kirazlı, Çanakkale, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi

Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:48:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale-Çan Karayolunda Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]