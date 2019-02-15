Çanakkale-Çan Karayolunda Kar Yağışı
1 saat önce
Çan karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
ÇANAKKALE- Çan
karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışmaları yaparken beyaza bürünen ormanlık alanda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Çanakkale
kent merkezinde yağmur etkili olurken, Çanakkale- Çan karayolunun Kirazlı
mevkiinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Bölgede sabah saat 05.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle Kirazlı mevkiinden başlayarak Çan ilçesi yakınlarına kadar ormanlık alan beyaza büründü. Yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Çanakkale- Çan karayolunun Balaban
dinlenme tesisleri çevresinde ise beyaza bürünen ormanlık alan karpostallık manzaralar oluşturdu. Kent merkezinden bölgeye gelen vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek karın tadını çıkardı. Kar yağışı bölgede devam ediyor. - Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:45 Kaynak: DHA
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