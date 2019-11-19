Son Dakika Haberleri: Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis
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Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis

6 saat önce

Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis, System.String[]

Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Çanakkale-Çan karayolunda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yavaş ve kontrollü bir şekilde seyrediyor.Sisin, öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
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