Çanakkale-çan karayolunda yoğun sis
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Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sisÇanakkale-Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
Çanakkale-Çan karayolunda yoğun sis
Çanakkale-Çan karayolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Çanakkale-Çan karayolunda, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis nedeniyle karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle yavaş ve kontrollü bir şekilde seyrediyor.
Sisin, öğle saatlerine kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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