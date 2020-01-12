Çanakkale-çanakkale'de 191 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kuzey Ege Denizi 'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Biberderesi, Ahmetçealtı, Kuşkayaburnu ve Dutburnu açıklarında düzenlediği operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 191 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botlarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 191 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale 'de 191 kaçak göçmen yakalandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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