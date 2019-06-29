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ÇANAKKALE Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan römorkörler tarafından çekilerek geçen tanker, bakım için İstanbul Tuzla'ya götürüldü.

Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan römorkörler tarafından çekilerek geçen tanker, bakım için İstanbul Tuzla'ya götürüldü.
Suriye'den yola çıkarılan 274 metre uzunluğunda ve 81 bin 295 groston ağırlığındaki İran bayraklı 'Tour-2' isimli tanker, sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Komor Adaları bayraklı 45 metre uzunluğundaki 'İonion Pelagos' isimli römorkör tarafından çekilerek, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için İstanbul Tuzla'daki tersaneye götürülen tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait, 'Kurtarma-4', 'Kurtarma-10', 'Nazım Tur' ve 'Zübeyde Ana' isimli römorkörler eşlik etti.
Yedekli tankerin geçişi nedeniyle, Çanakkale Boğazı güvenlik amacıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
ÇANAKKALE Çekilerek tersaneye götürülen tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:55 Kaynak: DHA
İstanbul, Tuzla, Çanakkale Boğazı, Güncel
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