Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelen'den "Sarıçay" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, kenti ikiye bölen ve Çanakkale Boğazı'na dökülen Sarıçay'ın dip çökellerinde ağır ve zehirli metal saptandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Çelen, yazılı açıklamasında ilde mevsimsel şartların değişimi sonucunda yağışların artmasıyla tekrarlayan bir sorun haline gelen Sarıçay'daki olası kirliliğin sebeplerinin araştırılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince 2019 yılından itibaren farklı dönemlerde inceleme ve denetim çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde Sarıçay bölgesinde de araştırma yapıldığını, anlık alınan atık su numunelerine ait analiz sonuçlarının, mevzuat sınır değerlerine uygun olduğunu belirten Çelen, şunları kaydetti:

"Atikhisar Barajı su toplama havzasındaki kısa ve mutlak koruma alanlarında herhangi bir madencilik faaliyeti bulunmamaktadır. Uzun mesafeli alanda ise halihazırda faaliyet gösteren metalik maden ocağı bulunmamaktadır. İl Müdürlüğümüz görev ve yetkileri kapsamında 2019, 2020, 2021 yıllarında birçok defa Sarıçay konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Sarıçay'daki olası kirliliğin çözümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, basına konu olan çalışma hakkında bilgi edinerek sorunun çözümü yolunda daha etkin sonuçlar elde etmek üzere gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir."