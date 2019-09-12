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Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 13 öğrenciyi istihdam etti

24 dakika önce

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaz tatilinde 13 öğrenciyi istihdam ettiklerini duyurdu.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 13 öğrenciyi istihdam etti, System.String[]

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yaz tatilinde 13 öğrenciyi istihdam ettiklerini duyurdu.


Müdürlükten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İcraat Programları kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çalışma ve İş Kurumu tarafından tüm Türkiye'de ilk kez bu yaz uygulanmaya başlayan Sosyal Çalışma Programı ile üniversite öğrencileri, yaz tatilinde kamu kurumlarında çalışma fırsatı buldu. Gençleri geleceğe hazırlamayı, çalışma ortamına alıştırmayı, yeni aktif iş gücü piyasası araçlarından biri olmayı hedefleyen Sosyal Çalışma Programı kapsamında ilimizde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 13 öğrenci istihdam ettik. Temmuz ayında başlayan proje ile müdürlüğümüzün birimlerinde görevlendirilen öğrenciler, üniversitede eğitim aldıkları bölümler ile ilgili uygulamaya yönelik işleyişi, kamuda çalışma prensibini ve kamu düzenini öğrenmelerinin, iş ve işleyiş hakkında bilgi sahibi olup, sorumluluk alıp, deneyim kazanmalarının yanı sıra okul harçlıklarını da kazanmış oldular" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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