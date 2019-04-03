Son Dakika Haberleri: Çanakkale CHP'li Başkan, Makam Odasının Kapısını Söktürdü

Çanakkale CHP'li Başkan, Makam Odasının Kapısını Söktürdü

1 saat önce

CHP'li Başkan, makam odasının kapısını söktürdüÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinin yeni Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü.

CHP'li Başkan, makam odasının kapısını söktürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin yeni Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun, göreve başlar başlamaz ilk iş olarak makam odasının kapısını söktürdü. Başkan Uygun, Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek dedi.

Bayramiç'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanarak AK Parti'den belediyeyi devralan CHP'li Başkan Mert Uygun, mazbatasını alarak göreve başladı. Yeni Belediye Başkanı Mert Uygun'un göreve başlaması nedeniyle belediye binası önünde tören düzenlendi. Kurban kesildikten sonra dualarla belediyeye giren Uygun, makam odasının kapısını söktürdü. CHP ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri ile ilçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Mert Uygun, ardından da makam koltuğuna oturdu.

Törene katılan çok sayıda kişi, Belediye Başkanı Mert Uygun'u tebrik için sıraya girdi. Başkan Uygun, Seçimlerden önce halkımıza söz vermiştik. Halkımızın oyları ile iktidara geldiysek, halkımız ile ilişkilerde aramızda kapılar olmamalı, her şey şeffaf olmalı. Halkımız ile aramıza bundan sonra kapılar giremeyecek. Onun için makam odasının kapılarını hep birlikte çıkardık. Vatandaşlarla aramızdaki kapıyı ortadan kaldırdık. Bundan sonra vatandaşlar istediği an bize ulaşabilecek dedi.

Makam odasının sökülen kapısı ise görevliler tarafından ikinci kattan indirildi ve belediye binasının giriş kapısı önünde sergilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:40 Kaynak: DHA

Bayramiç, Çanakkale, Mert Uygun, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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