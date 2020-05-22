ÇANAKKALE Çiçeklerini çalan hırsıza cama astığı yazıyla seslendi - Son Dakika

Çiçeklerini çalan hırsıza cama astığı yazıyla seslendi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Tepecik Muhtarı Vahit Tekin'in eşi Serap Tekin (47), bahçesinden 4 saksı çiçeğini çalan hırsıza, cama astığı, Çiçeklerimiz çalınmıştır. Kameralarda hırsız görülmüştür. Hırsız, acele çiçeklerimi getir yazısıyla seslendi.

Bayramiç ilçesinde, son günlerde evlerin önündeki çiçek dikili saksıların çalınması vatandaşları isyan ettirdi. Son olarak Tepecik Mahallesi Muhtarı Vahit Tekin'in evinin bahçesindeki 4 saksı çiçek çalındı. Muhtar Vahit Tekin'in eşi Serap Tekin, çiçeklerini geri alabilmek için evinin camına, Çiçeklerimiz çalınmıştır. Kameralarda hırsız görülmüştür. Hırsız acele çiçeklerimi getir yazısı astı.

Serap Tekin, üzgün olduğunu belirterek, Gözüm gibi baktığım saksı çiçeklerimden 4 tanesi çalındı. İki gecedir gözüme uyku girmiyor. Bazı komşularım da çiçeklerinin çalındığını söyledi. Hepimiz çok üzgünüz. Benim saksı çiçeklerim çalınırken komşunun kamerasında çiçek hırsızını belirledim. Eğer hırsız çiçeklerimi geri getirmezse, polise gidip hırsızdan şikayetçi olacağım dedi.

Muhtar Vahit Tekin ise, eşinin çiçeklerinin çalınmasıyla çok üzüldüğünü, kendisine aynı çiçeklerden almayı teklif ettiğini ancak ikna edemediğini anlattı. Tekin, evde huzur kalmadığını söyledi.