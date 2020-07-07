ÇANAKKALE Çiftçi, yangından mal kaçırdı - Son Dakika

ÇANAKKALE Çiftçi, yangından mal kaçırdı

Çiftçi, yangından mal kaçırdıÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan orman yangınıyla birlikte, tarlalarda uzun mesailer yapılmaya başlandı.

Çiftçi, yangından mal kaçırdı

Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
BM, Kasım Süleymani suikastında ABD'nin saldırısının meşru olmadığına kanaat getirdi

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan orman yangınıyla birlikte, tarlalarda uzun mesailer yapılmaya başlandı. Çiftçiler, yangın tehlikesine karşı hasadı erkene alırken, 30 yıldır sektörün içinde olduğunu söyleyen Ahmet Adabaş, "Hayatım da ilk kez böyle bir dönem gördüm. Tabiri caizse 'yangından mal kaçırma' denen hadiseyi yaşadık? dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde pazartesi günü başlayarak yaklaşık 450 hektar alanda etkili olan yangın, ekili tarım arazilerine de zarar verdi. Yangının başladığı gün itibariyle tarla sahipleri hasadı hızlandırdı. 30 yıldan bu yana çiftçilik ve biçerdöver operatörlüğü yapan Ahmet Adabaş, "Bu dönem çok sıkıntılı. Her an ufacık bir kıvılcım ile ortalık barut gibi tutuşabiliyor. Çiftçilerimiz de bu konularda oldukça duyarlıdır. Tarlalarda sigara bile içmezler. Bütün tedbirlerin alınmasına rağmen, ne yazık ki bu üzücü olaylar yaşanıyor. 30 yıldır ben bu meslekteyim. Ömrü hayatımın en hızlı hasadını yaptım. Çünkü, tabiri caizse 'yangından mal kaçırma' denen hadiseyi yaşadık. Çok şükür o bölgedeki ürünleri zayi etmeden topladık. Çiftçimiz de bize destek verdi ve gece saat 04.00'e kadar hasat yaptık? diye konuştu.

Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Çiftçi, yangından mal kaçırdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:29 Maskesiz yolcuları otobüse almadığı için darbedilen şoförün kafasına 8 dikiş atıldı 13:16 Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:42 16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü 10:55 Yükselişe geçen altının gram fiyatı 395,7 liradan işlem görüyor 10:53 Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
00:45
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
17:39
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
14:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 05:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇANAKKALE Çiftçi, yangından mal kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]