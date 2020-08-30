ÇANAKKALE Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki-1 - Son Dakika

ÇANAKKALE Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki-1

Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepkiÇANAKKALE merkeze bağlı, 350 nüfuslu Çıplak köy, adıyla duyanları şaşırtıyor.

Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki

ÇANAKKALE merkeze bağlı, 350 nüfuslu Çıplak köy, adıyla duyanları şaşırtıyor. Köyün adı, meydandaki 'Çıplak Dede' olarak da anılan 'Garip Dede' yatırından geliyor. Bazen köy tabelası önünde tişörtlerini çıkararak yarı çıplak fotoğraf çektirenler dahi olduğunu belirten yöre halkı, son olarak köylerinde çıplaklar kampı varmış gibi sosyal medyada yapılan paylaşıma isyan etti. Çıplak köyü halkı, adı nedeniyle 'nü' gibi göstermek isteyenler olsa da köylerinin adını değiştirmeyi düşünmediklerini, yatır dolayısıyla bu ismin maneviyatına inandıklarını söyledi.

Çanakkale merkeze 30 kilometre uzaklıktaki 130 haneli ve 350 nüfuslu Çıplak köyün adını duyanlar, şaşırıyor. Her sene yerli-yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri yolu üzerinde bulunan Çıplak köy, adıyla antik kente gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Çıplak köyün adı, köy meydanında yatırı bulunan ve burada yaşayanların 'Çıplak Dede' olarak andığı 'Garip Dede'den geliyor. Köyün adını duyanlar, burada yaşayanların çıplak olduğunu düşünüyor. Hatta bazı kişiler, köyün tabelası önünde tişörtlerini çıkarıp yarı çıplak şekilde hatıra fotoğrafı çektirerek, sosyal medyadan paylaşıyor. Ziyaret edip, tarihi hakkında köylülerden bilgi alanlar ise geçmişi 1600'lü yıllara dayanan köyün adını 'Garip Dede'den aldığı gerçeğini öğreniyor.

Çıplak köyü sakinleri, zaman zaman ortaya çıkan olumsuzluklara aldırış etmeden, tarım ve hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Köylerinin adının yanlış anlaşılmasına üzülen köylülerin sabrını ise, sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yapılan bir paylaşım taşırdı. Bir kişi, İtalya'da olduğu düşünülen çıplaklar kampının fotoğrafını paylaşıp, üzerine de 'Bir grup İtalyalı turist, Çanakkale'nin Çıplak köyünü isminden dolayı nudist köy zannederek çıplak şekilde ziyarete geldi' yazdı. Farklı kişilerin de paylaşımıyla bu fotoğraf ve mesaj kısa sürede yayıldı. Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu, sosyal medyadaki son paylaşımın bardağı taşırdığını ve kızgın olduklarını söyledi.

'BURALARDA MALI, MÜLKÜ OLMAYANA ÇIPLAK DERLER'

Çıplak'ın, tarihi bir köy olduğunu belirten muhtar Ufuk Göçoğlu, Burası, birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, sokakları tarih kokan bir köydür. Köyümüzün tarihi 500-600 yıl öncesine dayanıyor. Köyümüzün önceki yerleşim yeri Batak Ovası dediğimiz yerdedir. O zaman bölge bataklık olduğu için sivrisinek ve sıtma hastalığından dolayı ölümler meydana geliyor. Garip Dede dediğimiz zat köyün ileri gelenlerinden ve rivayete göre evliya olduğu söyleniyor. Şu anki mevcut köyün konumu olan yere geliyor. Malını, mülkünü bataklık olan yerde bıraktığı için kendisine 'çıplak' deniliyor. Bizim buralarda malı, mülkü olmayana çıplak derler. Çıplak Dede dedikleri için köyün adı da Çıplak köy olarak kaldı. Garip dedemizin yatırı da burada, onun hayrına nisan ayının ilk haftası hayırlar düzenlenir. Bu zamana kadar birçok köyün ismi değişti. Köyün ismiyle dalga geçiliyor. Ama biz köyümüzün ismi değişsin istemiyoruz, kararlıyız dedi.

Çıplak köyünün son günlerde Türkiye gündemine sosyal medyadaki bu paylaşımla gelmesinden rahatsız olduklarını da ifade eden Göçoğlu, Avrupa'dan bazı twitler atılmış. Çanakkale'nin çıplak köyünde, çıplaklar kampı var gibilerinden. Biz bu duruma muhtarlık ve halk olarak çok kızdık. Vatandaşlar, köyün isminin bu şekilde gündeme gelmesinden dolayı tepkili ve kızgın. Böyle paylaşımlar olmasın istiyoruz. Biz Çıplak köyü olarak yaptığımız projelerle ön plana çıkmak istiyoruz. Twitter üzerinden bir fotoğraf paylaşılmış, Çıplak köyünde yeşillik bir derenin kenarında kadınlı, erkekli çırılçıplak kamp yapıldığı söyleniyor. Bunu biz duyar duymaz sosyal medyadan gerekli paylaşımları yaparak tepkimizi gösterdik. Yalan haber olduğunu söyledik. İlgili kurumların gereğini yapmasını istiyoruz. Biz bu şekilde yalan yanlış haberlerle değil, yaptığımız projelerle Çıplak köyünün adının duyulmasını istiyoruz. Çıplak köyü, gençlere ve kadınlara yönelik yaptığı projelerle gündemde kalacak diye konuştu.

Çıplak köyünün ismiyle ilgili bu zamana kadar eleştiriler olduğunu söyleyen Sevim Kansu ise, Bir kaç yıl önce Ankara'dan misafirlerim köye gelmeden telefonla haber verdiler. 'Sevim abla, biz geliyoruz, köyünüzü giydirir misiniz' gibi söylemlerde bulundular. Ama adını Çıplak Dede yatırından aldığı için biz köyümüzün adının değişmesini istemiyoruz. Köyümüz sosyal medyada bu tür yalan yanlış paylaşımlarla gündeme gelmemeli. Çünkü ben köyümle gerçekten gurur duyuyorum dedi.

Çıplak köyünün adını Garip Dede yatırından aldığını ifade eden Mehmet Keçici ise, Askerde dalga geçiyorlardı. 'Çanakkaleli var mı' diye soruyorlardı. Ben de, 'Evet var, Çıplak köyündenim' deyince, dalga geçiyorlardı. Köyümüzün adının yapılan paylaşımlarla alakası yok. Köyümüz herkesin köyü gibi temiz, insanı dürüst. Elalem ne derse desin, köyümüzle gurur duyuyorum diye konuştu.

'KÖYÜMÜZÜN İSMİNDEN MEMNUNUZ'

Çıplak köyü ile ilgili yapılan bu tür yorumlara ve paylaşımlara alışkın olduklarını ifade eden Gürcan Duran da, şöyle konuştu

Asker arkadaşlarımın yer aldığı WhatsApp grubumuz var. Yapılan son paylaşımı görmüşler ve bu paylaşımı açıkçası çok tiye almışlar. Aslında arkadaşlarım durumu biliyor. Çünkü birçoğu köye gelmişti. Sosyal medyadaki paylaşımla ilgili köyde böyle bir durum yok. Zaman zaman köyümüzün isminden dolayı kendimizi anlatmakta güçlük çekebiliyoruz. Özellikle ilk duyanlar tarafından değişik tepkiler alabiliyoruz. Çıplaklar kampı fotoğrafıyla yapılan paylaşımın köyümüzle hiç alakası yok. Bir gencin işgüzarlığıdır. Bunu yapan kendince şaka veya bir trend yaratmaya çalışmış. Köy halkı bu paylaşıma çok tepkili. Hatta bazen gençler çıplak köyü levhası altında fotoğraf çektiriyordu. Sonunda insanlar bizden özür diliyorlar ama biz açıkçası bu tür şeylere kırılıyoruz. Çünkü bizim köyümüzün isminin bu şekilde gündeme gelmesini biz hoş karşılamıyoruz ve karşılamayacağız. Bizim de gençlik dönemimizde okullarda çok zorlandığımız anlar oldu. Dolayısıyla biz de, her köy toplantısında köyün adını değiştirmek için o dönemde cahilce çok öneriler verdik. Atalarımız her defasında bize çok büyük tepkiler verdi. 500-600 yıldan bu yana köyümüzün ismi Çıplak. Belki yüzlerce öneri almasına rağmen ismi hiç değiştirilmedi. Biz artık bugün 50'li yaşlardayız. Biz de bugünden sonra böyle bir teklif gelse kabul etmeyiz. Köyümüzün isminden çok memnunuz. Köyümüz halkı sosyal yaşam ve eğitim bakımından üst seviyede. Çıplaklı olmaktan çok memnunuz, çok mutluyuz.

ÇANAKKALE Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki-1

Çanakkale, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Çıplak köyü sakinlerinden 'çıplaklar kampı' paylaşımına tepki-1 - Son Dakika

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