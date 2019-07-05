Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca Amacım korkutmaktı
Son Dakika Güncel Haber

ÇANAKKALE Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca Amacım korkutmaktı

8 dakika önce

Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca Amacım korkutmaktı (3)TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eşi Melisa Kahraman'ın amcası Durmuş S.

Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca Amacım korkutmaktı (3)
TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, eşi Melisa Kahraman'ın amcası Durmuş S. (42) tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Alperen Kahraman (19) için memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde cenaze töreni düzenlendi. Mahmudiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Kahraman ailesi ve yakınları ile köylüler katıldı. Alperen Kahraman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
ÇANAKKALE Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca Amacım korkutmaktı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:21 Kaynak: DHA
Çanakkale, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeğeninin kocasını öldüren amcanın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasında duran boş tabutun sırrı çözüldü Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:30:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÇANAKKALE Çorlu'da yeğeninin kocasını öldüren amca Amacım korkutmaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]