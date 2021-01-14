Bursa'da sağlık personeline CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Bursa'da sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen programda ilk olarak Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Ali Özdikmen ve Hemşire Figen Bayraktaroğlu'na aşı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programını başlattıklarını söyledi.

Tüm hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde aşılama programının başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Bizler gönüllü olduğumuz için daha önce aşı olmuştuk. Bu yüzden tekrar aşı olmuyoruz. Sağlık personelimizin tamamına yapılacak kadar aşı elimizde mevcut ve ilgili birimlerimize dağıtılmış durumda." dedi.

Yavuzyılmaz, hastanelerde yaklaşık 230 aşı noktası oluşturduklarını, ihtiyaç halinde sayıyı artırabileceklerini bildirdi.

Aşı alanına girişte önce kayıt yapıldığını aktaran Yavuzyılmaz, diğer işlemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hastanın ön kontrolü yapılıyor, tansiyonu ve vital bulgularına bakılıyor, ilgili hekimimiz tarafından değerlendiriliyor ve sisteme kaydediliyor. Bakanlığımızın bir programı var. Orada kimin aşıda öncelikli olduğu kayıtlı. Hangi aşının hangi personele yapıldığı da karekod okutularak sistematik olarak tutuluyor. Aşı kararı verildikten sonra sisteme işleniyor. Aşıyı barkodunu okutarak o kişiye tanımlıyoruz. Ondan sonra da aşı sağlık personeli tarafından ilgili arkadaşımıza uygulanıyor."

Yavuzyılmaz, sürecin hızlı şekilde tamamlanacağına inandığını dile getirdi.

Risk grubuna dahil olan ve sırası gelen herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunan Yavuzyılmaz, bunun vatandaşlık görevi olduğunun altını çizerek, "Çünkü bulaşıcı hastalıklar ya da pandemiler, sadece kişilerin sağlığıyla biten işler değil. Sizin sağlıklı olmanız aynı zamanda etrafa bulaştırıcılığınızın da önüne geçiyor. Dolayısıyla toplumsal bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir de Bursa'da aşı olan ilk sağlık çalışanı olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bundan sonra sağlık çalışanlarımızın da aşılanacak olması beni çok mutlu ediyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım, bu hastalıktan kurtulmamızın tek yolu aşı olmak." diye konuştu.