ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TÖRENİ'NDE KONUŞTU-1 - Son Dakika

ÇANAKKALE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TÖRENİ'NDE KONUŞTU-1
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 04:29 Kaynak: DHA
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