1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Dua edilmesi
Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsünden geçmesi ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.
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Cun-mhurbaşkanı Erdoğan: "Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik' - Son Dakika