ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik" - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik"

18.03.2022 18:19

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Dua edilmesi Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsünden geçmesi ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Dua edilmesi

Açılışın yapılması ve kurdele kesilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsünden geçmesi ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.

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Cun-mhurbaşkanı Erdoğan: "Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik."

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası Son dakika haberleri! ÇANNAKKALE - Güney Kore Başbakanı Kim: '1915 Çanakkale Köprüsü, doğu ile batı arasında barış ve vefa çağını başlatan bir köprü olacaktır' Son dakika haberleri! ÇANNAKKALE - Güney Kore Başbakanı Kim: '1915 Çanakkale Köprüsü, doğu ile batı arasında barış ve vefa çağını başlatan bir köprü olacaktır'

1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(1915 Çanakkale Köprüsü) Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik" - Son Dakika
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