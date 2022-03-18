ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum ile köprünün Lapseki şantiyesinde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.
Kaynak: AA
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