ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti

18.03.2022 16:33

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum ile köprünün Lapseki şantiyesinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti
ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti '1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa hikayesi ilk kez TRT'de yayınlanacak '1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa hikayesi ilk kez TRT'de yayınlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar hızlanmalı' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabalar hızlanmalı'

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güney Kore, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti - Son Dakika
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