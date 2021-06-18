Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit' Ten, Vali İlhami Aktaş' A Veda Ziyareti - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Vali İlhami AKTAŞ' a veda ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit' e yeni görev yerinde başarılar diledi.