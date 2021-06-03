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Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu - Son Dakika

Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu

03.06.2021 13:27
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu, System.String[]

ÇANAKKALE'de, 17 günlük 'tam kapanma' tedbirlerinin ardından vaka sayılarının düşmesiyle birlikte açılan iskele, balık tutan vatandaşlarla dolu.

ÇANAKKALE'de, 17 günlük 'tam kapanma' tedbirlerinin ardından vaka sayılarının düşmesiyle birlikte açılan iskele, balık tutan vatandaşlarla dolu.

Geçen aylarda Çanakkale'de artan koronavirüs vaka sayılarının önüne geçebilmek için İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler doğrultusunda iskele vatandaşların kullanımına kapatıldı. 17 günlük 'tam kapanma' tedbirlerinin ardından kentte vaka sayıları düşüşe geçti. Kademeli normalleşme adımları kapsamında, kapalı olan iskele vatandaşların kullanımına açıldı. Uzun süredir kullanıma kapalı olan iskeleye sabahın ilk saatlerinden itibaren oltalarıyla gelen vatandaşlar, stresini balık tutarak attı. Oltalarını denize bırakan amatör balıkçılar, izmarit, kupa ve zargana gibi balıkları avladı.

Emekli İrfan Özkul, iskelenin açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, "Kapalı olması bizim gibi emeklileri sıkıntıya sokuyor. İskelenin kapalı olması emeklileri sıkıntıya sokuyor. Açıldığı ilk gün çok heyecanlı geldim. Çok özlemişim. Rüyalarıma giriyor. Balık tutmak çok güzel bir hobi. Biz burada eğleniyoruz. Biz burada maskeyle, mesafeye dikkat ederek, pandemi kurallarına uyuyoruz" diye konuştu. Oğuz Aydın iskelenin uzun süredir kapalı olduğunu söyleyerek, "İskele uzun zamandır kapalıydı. Toplumun sağlığı için önemli bir karardı. Balıkçı arkadaşlarda mesafelere çok dikkat ediyor. İster istemez bazen yakınlaşmalar oluyor ama her kes birbirini uyarıyor. Dünden itibaren balık tutulmaya başlandı. Çanakkale'de deniz üzerindeki müsilaj da yavaş yavaş kaybolmaya başladı" dedi.

Ev hanımı Zeynep Elibol ise, "İskelenin açıldığı ilk gün heyecanla, sevinerek, koşa koşa geldim. Güzel de balık yakaladım. Eğleniyoruz, zaman geçiriyoruz. Ev hanımları için güzel bir aktivite" diye konuştu.


Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu
Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu

Hıfzıssıhha Kurulu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 1,5 ay sonra açılan iskele balık tutanlarla doldu - Son Dakika


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