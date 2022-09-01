Çanakkale'de av yasağının kalkmasıyla sardalyanın kilosu 60 TL'ye düştü - Son Dakika
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Çanakkale'de av yasağının kalkmasıyla sardalyanın kilosu 60 TL'ye düştü

01.09.2022 15:20
Çanakkale'de av yasağının kalkmasıyla sardalyanın kilosu 60 TL'ye düştü

ÇANAKKALE'de, 1 Eylül itibariyle denizlerde kalkan av yasağının ardından balıkçıların denize açılmasıyla birlikte dün 150 TL'den satılan sardalyanın kilosu 60 TL'ye düştü.

ÇANAKKALE'de, 1 Eylül itibariyle denizlerde kalkan av yasağının ardından balıkçıların denize açılmasıyla birlikte dün 150 TL'den satılan sardalyanın kilosu 60 TL'ye düştü. Balık hali esnafından Onur Öget, "Bu sene bol balık bekliyoruz" dedi.

Denizlerde 1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasıyla yeni sezon başladı. Çanakkale'de balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek gece yarısı denize açıldı. Yasağın sona erdiği ilk günde Çanakkale Balık Hali'nde dün 150 TL'den satılan sardalyanın kilosu 60 TL'ye kadar gerilerken, hamsinin kilosu 50 TL'den tezgahlardaki yerini aldı. Yeni sezonu değerlendiren balıkçılar, bu sene balıkçının umudunun palamutta olduğunu söyledi.

'FİYATLARIN UYGUN ŞEKİLDE SEYREDECEĞİNE İNANIYORUZ'Balık hali esnafı Hasan Doğan Tunç, 2022-2023 av sezonunun başladığını söyleyerek, "İlk etapta av yasağının kalkması fiyatlara yansıdı. Sardalyanın kilosu 150, 200 liraları görmüşken, bugün 60 liraya kadar indi. Onun akabinde palamut kendini gösteriyor. Palamutun tanesi tezgahlarda 50 ile 60 lira arasında satılmakta. Gırgır teknelerin denize açılmasıyla beraber, balığında tutulmasına bağlı olarak, bu sene de fiyatların uygun şekilde seyredeceğine inanıyoruz. İlk günlerde olduğu için çeşitlilik biraz zayıf da olsa önümüzdeki 1 hafta içerisinde denizlerde net olarak ne olduğu belli olur" dedi.'BOL BALIK BEKLİYORUZ'

Balık hali esnafından  Onur Öget ise av yasağının etkilerinin yaklaşık 10 gün sonra daha çok etkili olacağını söyleyerek, "10 gün sonra daha net konuşabiliriz. Bu seneden bol balık bekliyoruz. İnşallah herkes güzel balık yiyecek. Sardalyanın fiyatı 1 günde 180 liradan 60 liraya kadar düştü, devamı gelecek. Şu an palamut yoğunluklu çalışacağız. Çanakkale halkı 15 gün daha sardalyaya yemeğe devam edecek. Ondan sonra tamamen palamuta döner ve bol bol palamut satılır diye düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.


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Kaynak: DHA

Çanakkale, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de av yasağının kalkmasıyla sardalyanın kilosu 60 TL'ye düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de av yasağının kalkmasıyla sardalyanın kilosu 60 TL'ye düştü - Son Dakika
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