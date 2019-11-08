Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 1 haftada 818 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 1 haftada 818 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 1 haftada 818 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'de jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 1-8 Kasım'da düzenlediği 30 operasyonda 818 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale'de 1 haftada 818 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'de jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, 1-8 Kasım'da düzenlediği 30 operasyonda 818 kaçak göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Ayvacık, Gökçeada ve Ezine ilçelerinde son 1 haftadaki 30 düzensiz göç olayında; 804'ü Afganistan ve 14'ü İran uyruklu 818 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 6 kişi yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 6 kişiden adliyeye sevk edilen A.G. ve K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.K., K.G., M.S. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Düzensiz göç olaylarında ayrıca 2 kamyonet, 1 otomobil, 1 minibüs, 1 bot, 1 bot motoru ve 179 can yeleği ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla araçlar ve can yelekleri, yediemine teslim edildi.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:28 Kaynak: DHA
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