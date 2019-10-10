Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı

38 dakika önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 02-09 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam bin 134 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 1 haftada bin 134 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 02-09 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam bin 134 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Ayvacık ve Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen toplam 40 mülteci kaçaklığı olayında, toplam bin 134 yabancı uyruklu mülteci yakalanırken, onlara organizatörlük yapan 7 şahıs da yakalandı.


Meydana gelen olaylarda ayrıca 6 kamyonet, 2 otomobil ve 498 adet can yeleği de ele geçirildi.


Yakalanan bin 87 mülteci işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, diğer 47 mülteci için ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanununun 57/4 maddesine göre ikamet etmekte olan illerine gönderilmeleri için tebliğ yapıldı.


Adli makamların talimatı gereği, 6 kamyonet, 3 otomobil ve 498 adet can yeleği Yediemin Otoparkına çekildi.


Adli makamların talimatı ile, İ.Ç., M.F.Ç., S.H., C.Ç., M.A,H. tutuklanırken, T.Ü. ve C.D. isimli organizatörler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı olayında firar eden N.E., İ.Z., Ö.C.'nin arama çalışmalarına devam edildiği açıklandı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
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