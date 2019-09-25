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Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyonet sürücüsü tutuklandı

10 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Çanakkale'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyonet sürücüsü tutuklandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında kamyonet sürücüsü tutuklandı.

İlçeye bağlı Yahya Çavuş köyü yol ayırımında meydana gelen ve motosiklet sürücüsü Görkem Barta'nın ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili Ezine İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan soruşturma ve araştırma kapsamında kazaya karışan 17 SR 428 plakalı kamyonet sürücüsü Emre Ogan (21) isimli şahsın kaza yapan kamyoneti kullanmadığı, ağabeyi Mehmet Ogan'ın (22) kullandığı tespit edildi.

Mehmet Ogan jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ogan savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mehmet Ogan yönetimindeki 17 SR 428 plakalı kamyonet aynı yönde seyretmekte olan Görkem Barta'nın kullandığı 17 SG 104 plakalı motosiklete arkadan çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Barta, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılmış, Barta, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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