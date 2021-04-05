Çanakkale'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bir köy, korona virüs (Covid-19) vaka artışı gözlendiği gerekçesiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Engeci köyü, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar şöyle:

"Engeci köyümüzde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan hasta sayısında artış görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 5 Nisan 2021 19.00 itibariyle 14 gün boyunca köye giriş-çıkışların yasaklanarak kolluk kuvvetlerince denetlenerek yapılmasına, köyden 14 gün boyunca çıkması yasaklanan vatandaşların ihtiyaçlarının Köy Muhtarlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmasına, köy içerisinde köy muhtarı ve köy imamı tarafından sık sık anonslar yapılarak halkın daha dikkatli davranması konusunda uyarılmasına karar verilmiştir." - ÇANAKKALE