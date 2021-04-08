Çanakkale'de 1 mahalle karantinaya alındı, köyde süre uzatıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yenimahalle, karantinaya alınırken, daha önce karantina uygulanan Kayadere köyünde ise süre uzatıldı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkez ilçeye bağlı Erenköy köyüne bağlı Yenimahalle'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün itibarıyla 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi.Merkeze bağlı Kayadere köyünde ise 30 Mart'ta başlayan karantina uygulamasının, vakaların istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle 9 Nisan itibarıyla 14 gün daha uzatılmasına karar verildi.
Kaynak: DHA
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