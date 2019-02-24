Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 1 Metre Boyunda Buz Sarkıtları Oluştu

Çanakkale'de 1 Metre Boyunda Buz Sarkıtları Oluştu

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Çanakkale'de 1 Metre Boyunda Buz Sarkıtları Oluştu, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Çan'a bağlı Küçükpaşa köyünde yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının -3 dereceye düşmesi ile binaların çatılarında 1 metre boyunda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyleyen İbrahim Çubuk, "3 gün önce hava güneşliydi. Şimdi buz kesiyor. Kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Binaların çatılarında 1 metre buz sarkıtları oluştu" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:05 Kaynak: İHA

Çubuk, Kar, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak Kar Yağışı ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler

İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu Tekirdag da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:51:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 1 Metre Boyunda Buz Sarkıtları Oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]