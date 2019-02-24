Çanakkale'de 1 Metre Boyunda Buz Sarkıtları Oluştu
1 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
Çanakkale
'nin Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
Çan ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda 1 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.
Çan'a bağlı Küçükpaşa köyünde yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklığının -3 dereceye düşmesi ile binaların çatılarında 1 metre boyunda buz sarkıtlarının oluştuğunu söyleyen İbrahim Çubuk
, "3 gün önce hava güneşliydi. Şimdi buz kesiyor. Kar
kalınlığı 20 santime ulaştı. Binaların çatılarında 1 metre buz sarkıtları oluştu" dedi. - ÇANAKKALE
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:05 Kaynak: İHA
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
Kar Yağışı ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler
İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu
Tekirdag da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi