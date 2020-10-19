Çanakkale'de 1 ton 730 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Çanakkale'de 1 ton 730 litre sahte içki ele geçirildi
19.10.2020 12:05
ÇANAKKALE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1 ton 730 litre sahte şarap ele geçirildi.
ÇANAKKALE'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 1 ton 730 litre sahte şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmayla, kent merkezinde bir kişinin evinde şarap ürettiği bilgisine ulaşıldı. İsmi açıklanmayan şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1 ton 730 litre sahte şarap ele geçirildi.Şaraba el konulurken gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Çanakkale
Son Dakika Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi