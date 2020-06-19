Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı - Son Dakika

Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı

Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldıÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin Dardanos Yerleşkesi'ndeki Deniz Canlıları Araştırma Ünitesi önünden 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı.

Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin Dardanos Yerleşkesi'ndeki Deniz Canlıları Araştırma Ünitesi önünden 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı. Bir balık çiftliğinden yumurta olarak alınan çipuralar, tesiste 110 gün boyunca bilimsel olarak beslendi ve 1.5 ila 3 gram ağırlığa ulaştıktan sonra da bekletildikleri tanklardan özel musluk sistemiyle denize salındı.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'nin Dardanos Yerleşkesi'nde bulunan Deniz Canlıları Araştırma Ünitesi'nde kuluçkahanelerde yetiştirilen 10 bin çipura yavrusu, düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı. Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ve akademisyenler katıldı. Bir çiftlikten yumurta olarak alınan çipuralar, 6 ay boyunca tesiste bilimsel yöntemlerle beslenerek 1.5 ila 3 gram ağırlığa ulaştırıldı. Tanklarda bekletilen yavru çipuralar, musluk sistemiyle denize salındı. Rektör Murat ise, temsili olarak bir kova içerisindeki yavru balıkları denize dökerek, yeni yaşam alanlarıyla kavuşturdu.

Çanakkale'nin 3 tarafının denizlerle çevrili olduğunu ifade eden Rektör Murat, "Önemli bir boğazımız var. Çanakkale'nin aslında önem vermesi gereken bir alan balıkçılık. Aslında ülkemizin hem nitelik hem de nicelik olarak istenilen düzeyde olduğunu söylemek mümkün değil. Deniz Bilimleri Fakültemizin her sene yapmış olduğu balık salımının amacı toplumda bir bilinç oluşturmak ve katkı sağlamaktır. Bizim bu çalışmamız boğazı ve denizleri balıkla ihya edeceğimiz anlamına gelmiyor. Ama zaman içinde buradaki balık miktarını ve üretimini artırıp, önce boğazımıza, sonra denizlere salmak ve büyük miktarlarda balıkçılık oluşturmak önemli bir hedef. Ama asıl hedef toplumun bu konuda bilinçlenmesi" dedi.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal ise, 3 yıl önce başlattıkları denize balık salma programı kapsamında bugün de 10 bin çipura yavrusunun denize salındığını belirtti. Önal, "Çipura balığı seçmemizin nedenlerinden bir tanesi ekonomik önemi. Bu nedenle de avcılık baskısına maruz kalan bir tür. Fakat çipura balığını herkes bilir. Son derece lezzetli bir balıktır. Bir çipura balığı kabaca 300 bin kadar yumurta verebilir. Dolayısıyla bir çipura balığı nereden bakarsanız bakın yılda benim tahminim 1 milyon kadar yumurta üretme kapasitesine sahip. Bu salacağımız balıkların büyüme konusu artık doğanın tekelinde. Belki bazıları ilk gün ölecekler, bazıları da çok uzun yıllar, 7-8 yaşına kadar yaşama şansına sahip olacaklar. Bizim dileğimiz daha uzun yaşamaları yönünde, ömürlerinin uzun olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Umur Önal, denize saldıkları balıkları bu boyuta ulaştırmalarının 6 ay sürdüğünü belirterek, "Balıklarımız şuanda 1.5 ile 3 gram arasındalar ve 110 gün yaşındalar. Biz bu balıkları yumurtadan yetiştiriyoruz. Burada bir çiftlikten yumurtalarını alıyoruz, tanklara koyuyoruz. Yumurtalarımız yaklaşık 2-3 gün içerisinde açıldıktan sonra balıklarımızı sadece plankton dediğimiz çok özel besinlerle besliyoruz. Yaklaşık 1.5 ay sonra kuru yeme alışmaya çalışıyorlar. Daha sonra da balıkları kuru yeme adapte ediyoruz. Şuan ki balıklarda deniz şartlarına tamamen adapte oldu" dedi.

Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı

Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:20 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 10 bin çipura yavrusu denize bırakıldı - Son Dakika

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