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Çanakkale'de 10 bin fidanlık hatıra ormanı yeşerecek!

1 saat önce

Türkiye'nin coğrafi penetrasyonu en yüksek kahve - çikolata zinciri, TEMA Vakfı iş birliği ile bir çevre projesini hayata geçirdi.

Çanakkale'de 10 bin fidanlık hatıra ormanı yeşerecek!, System.String[]

Kahve Dünyası ve TEMA Vakfı'nın ortak projesi, 2 Ekim 2019 Çarşamba günü Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gürece Köyü'nde düzenlenen fidan dikme etkinliği ile kamuoyuna tanıtıldı. Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç'ın ev sahipliğinde Gürece'de düzenlenen etkinliğe, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Vekili Hasan Ali Koçhan katıldı.

Deniz Ataç: Proje sürdürülebilir yaşama katkı sağlıyor

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise "Kuruluşumuzdan bu yana geçen 27 yıl içinde 19 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanda 16,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kahve Dünyası ile gerçekleştirdiğimiz Hatıra Ormanı, orman varlığımızı arttırması sebebiyle önemli. TEMA Vakfı olarak bu projenin bizim için bir diğer önemli yönü ise Yeşil Termos projesi sayesinde tek kullanımlık kahve bardağı tüketiminin azalacak olmasıdır. Projenin bu anlamda sıfır atık prensibi ile uyum sağlıyor olmasını ve dolayısıyla sürdürülebilir bir yaşama hizmet ediyor olmasını çok önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

Deniz Ataç, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:51 Kaynak: Bültenler
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