Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 10 günde 1093 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 10 günde 1093 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlar sonucu 10 günde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 1093 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 10 günde 1093 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ve Ezine ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlar sonucu 10 günde, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 1093 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 18-28 Kasım tarihleri arasında Ayvacık ve Ezine ilçelerinde meydana gelen 40 düzensiz göç olaylarında, bin 64 Afganistan, 12 Suriye, 10 Filistin, 6 Eritre ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 1093 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı.

Meydana gelen olayda ayrıca, 4 minibüs, 3 otomobil, 1 kamyonet, 1 kamyon, 1 şişme bot, 1 bot motoru ve 859 can yeleği ele geçirilerek, yediemin otoparkına alındı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yakalanan 12 Suriye uyruklu kaçak göçmen ise 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesine göre kayıtlı oldukları illeri gönderildi.

Adli makamların talimatıyla organizatörler C.T., T.S., S.C., Y.C. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.G., Y.B., A.E., Ö.A. ve M.K. serbest bırakıldı. C.Z. ve F.Ş. ise kontrol şartıyla serbest kaldı.


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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:56 Kaynak: DHA
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