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Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Son Güncelleme: 16.10.2023 13:33

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Barajı yakınlarında bulunan bir tarlada çalışan ailenin 10 yaşındaki oğlu Mehmet Sıddık Gültekin'in hareketsiz bir şekilde yattığı fark edildi. Çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Savcılık soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu.

İddiaya göre, dün Bayramiç'e bağlı Tülüler köyündeki Bayramiç Barajı yakınlarında İbrahim A'ya ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan ailenin 10 yaşındaki oğlu Mehmet Sıddık Gültekin'in tarlada hareketsiz yattığı fark edildi.

Küçük çocuk, babası tarafından araçla Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Sıddık Gültekin'in başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Bayramiç Barajı, Mehmet Sıddık, Çanakkale, Bayramiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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