Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması
1 saat önce
Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışmasıÇANAKKALE - Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yeniden yağlı direk yarışması yapıldı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:00 Kaynak: İHA
'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması
ÇANAKKALE - Denizcilik
ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yeniden yağlı direk yarışması yapıldı.
Çanakkale Liman Başkanlığı tarafından yat limanı mevkiinde düzenlenen organizasyon renkli anlara sahne oldu. Yarışmacılar, yağlı direğin en uç tarafından bulunan Türk bayrağını düşmeden alabilmek için mücadele etti. Vatandaşların ilgiyle izlediği yarışmayı Nedim Evreşe
kazandı. Bayrağı yakalayarak para ödülünün sahibi olan Evreşe ve arkadaşları, elde edilen zaferi uzun süre coşkuyla kutladı. Zorlu yarışmayı birincilikle tamamlayan Evreşe, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bu bayrağı şehitlerimiz için aldım. Her şey vatan için" ifadelerini kullandı.
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