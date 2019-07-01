Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması

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Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı!

"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu