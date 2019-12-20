Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 102 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.

Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinden Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 102 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonu sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Müsellim Boğazı'nda yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Sahili açıklarında yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollardan Midilli'ye lastik bot ile gitmeye çalışan 102 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik SAGET 35 Bot komutanlığı ekiplerinin Ahmetçe altı açığında yaptığı operasyonda lastik bot ile kaçmak sityeen Afganistan uyruklulardan oluşan 52 düzensiz göçmen yakalandı. Daha sonra TCSG 905 Bot Komutanlığının Sivrice Burnu açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 50 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'ta ki Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

(Bekir Erdinç/İHA)

Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz?
İstanbul'da gizli kamera operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı CHP'li Başkan, "Bu kadar borç varken binemem" diyerek makam aracını satılığa çıkardı

Son Dakika Haberleri
22:45 Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı - Son Dakika
22:44 Iğdır'da foseptik çukurunda ceset bulunmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
22:43 İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı - Son Dakika
22:38 Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı - Son Dakika
22:37 Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
21:30 Rusya ve Çin, Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etti! 4 sınır kapısı insani yardıma kapatılacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 102 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]