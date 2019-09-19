Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:20 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden, Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na lastik bot ile gitmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Kuzey Ege
'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik TCSG 702 Gemi Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu
mevkilerinde Afganistan
uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı. TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu
beldesine getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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