Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 102 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 102 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Ahmetçe ve Sivrice Burnu açıklarında, lastik botla kaçak geçiş yapan Afganistan uyruklu 102 kaçak göçmen yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:01 Kaynak: DHA
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