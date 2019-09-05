Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 103 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 103 kaçak göçmen yakalandı

2 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 103 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 103 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 103 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale köyü ile Büyükhusun köyü sahil kısmında, zeytinlikler arasında saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103 kaçak göçmeni yakaladı. Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
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