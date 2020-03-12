Çanakkale'de 105'inci yılda 'zafer' coşkusu - Son Dakika

Çanakkale'de 105'inci yılda 'zafer' coşkusu

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlamaları ve 1 8 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri, başladı. Çimenlik Kalesi'ndeki açılış töreninde büyük coşku yaşandı.

'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 105 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu, Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, askerler, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün zaferler dolu şanlı tarihimizin şerefli sayfalarından birini oluşturan büyük bir mücadelenin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü büyük bir heyecan, gurur ve coşkuyla kutlamanın ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anmanın manevi onurunu hep birlikte paylaşmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi; tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin şanlı destanıdır. Çanakkale Zaferi; kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık destanıdır. Bu zafer; milletimizin, iman ve azminin, metanet ve gücünün açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Çanakkale Zaferi, binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanlarına ve eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz, Çanakkale'de dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, Çanakkale Geçilmez sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır."

KUTSAL EMANETLER YOLA ÇIKTI

Vali Orhan Tavlı'nın konuşmasının ardından halk oyunları ve mehter gösterisi sergilendi. Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile zafer coşkusunu yaşadı.

Valilik önünde düzenlenen törende ise şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, Zaferin kazanıldığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Vali Orhan Tavlı tarafından bu yıl Ankara'ya götürecek olan atletler Emre Derya ve Nihan Akaman'a teslim edildi. Ardından atletler, kutsal emanetleri Ankara'ya götürmek için 23'üncü 'Zafer Koşusu'na başladı.

Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.