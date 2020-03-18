Çanakkale'de 105 yıl sonra sakin tören - Son Dakika
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Çanakkale'de 105 yıl sonra sakin tören

6 saat önce

Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını sebebiyle bu sabah yapılan sade bir çelenk sunma töreni ile tamamlandı.

Çanakkale'de 105 yıl sonra sakin tören, System.String[]

Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programları, korona virüs salgını sebebiyle bu sabah yapılan sade bir çelenk sunma töreni ile tamamlandı.


Türk tarihinin en büyük zaferleri arasında yer alan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü korona virüs engeline takıldı. 18 Mart kutlamaları için günler öncesinden hazırlıkların başladığı Çanakkale'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hem stadyumda hem de Şehitler Abidesi'nde programların yapılacağı açıklanmıştı. Ancak son günlerde Türkiye'de de görülmeye başlayan ve hızla yayılan korona virüsü salgını sebebiyle önce geçtiğimiz Cuma günü stadyumdaki kutlama programları, ardından da Pazartesi günü Şehitler Abidesi'ndeki tören İl Anma Komitesi tarafından iptal edildi. Arka arkaya iptal edilen törenler sonrası Çanakkale'de 18 Mart Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sade bir çelenk töreni ile anıldı. Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun yanı sıra çok sayıda askeri ve idari yetkili katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından ay-yıldızlı bayrağa altın madalya takıldı. Günün anlam ve önemine binaen 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando takımının eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Çanakkale'deki 18 Mart törenleri de tamamlanmış oldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:15 Kaynak: İHA

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