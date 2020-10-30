Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor - Son Dakika

Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor

30.10.2020 08:40
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor, System.String[]

ÇANAKKALE Savaşı'ndan kalma 105 yıllık batık gemiler, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak dalış turizmine açılmaya hazırlanıyor.

ÇANAKKALE Savaşı'ndan kalma 105 yıllık batık gemiler, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak dalış turizmine açılmaya hazırlanıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte yürüttükleri çalışmalar kapsamında dalış turizmine açılacak ilk batığın, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic' zırhlısı olacağını belirtti. Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nda 22 savaş batığı tespit etkilerini belirten Kaşdemir, bunların hepsini zaman içerisinde dalış turizmine açacaklarını ve 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkını oluşturacaklarını söyledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı için çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında geçen yıl Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki batık savaş gemilerinin envanterinin çıkarılması için çalışmalara başlandı. İlk inceleme, 27 Mayıs 1915'te Seddülbahir açıklarında Alman U-21 denizaltısı tarafından batırılan 120 metre uzunluğundaki İngiliz zırhlısı 'HMS Majestic' batığında yapıldı. 24 metre derinlikteki batık üzerinde halen top mermilerinin bulunduğu görüntülendi. Batığın dalış turizmi için tehlike oluşturup oluşturmadığı yönünde araştırmalar yapıldı.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın oluşturulmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, dünyanın en önemli dalış merkezlerinden birini hazırladıklarını söyledi. Daha önce dalışa yasak bölge kapsamında olan Çanakkale Boğazı'ndaki batıkların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde dalışa yasak olmaktan çıkarıldığını belirten Kaşdemir, "Çanakkale Savaşları'na hep kara muhabereleri tarafından bakılıyordu. Ama şu bir gerçek ki aslında Çanakkale Savaşı'ndan kalma birçok hatıra boğazın altındaydı. Biz de Çanakkale Savaşları'ndan kalma hatıraları dalışa uygun hale getirmek için çalışma başlattık. Çanakkale Boğazı'nın altında birçok gemi var. Savaş sırasından kalma top mermileri, süngüler ve kurşunlar var. Biz burada bir sualtı parkı oluşturuyoruz. 1'inci Dünya Savaşı temalı ilk ve tek sualtı parkı Çanakkale'de olacak. Bu çok heyecan uyandırdı. Dalış camiası bunu merakla beklemeye başladı. İnşallah 2021 yılının bahar ayları gibi ilk dalışı Majestic zırhlısına başlatabiliriz. Çünkü savaş sırasında batırılan Majestic zırhlısı çok merak ediliyor" dedi.Alan Başkanı olarak Majestic zırhlısına kendisinin de dalış gerçekleştirdiğini anlatan İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu: "Çanakkale Boğazı'nın altı bambaşka bir dünya. Sadece canlı çeşitliliği ile değil, Çanakkale Savaşı'ndan ve daha önceden kalan hatıralarla tam bir sualtı parkı. Gelenler, Çanakkale Boğazı'nda bambaşka bir dünyaya dalmış ve çok keyif almış olacak. Çanakkale Boğazı'ndaki ve Gelibolu Yarımadası etrafındaki bütün batıkları dalışa kazandırmak için çalışıyoruz. Bununla alakalı birçok paydaşımız var. Birçok kurumla beraber çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, TUBİTAK ve askeri makamlar bizim paydaşlarımız. Özellikle TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gemisi ile bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Tabiri caizse Çanakkale Boğazı'nı ilmek ilmek dokuyoruz ve nerede ne var bunu çok iyi biliyoruz. Dalış için gelenleri tehlikesiz şekilde Çanakkale Boğazı'nın büyülü doğasıyla buluşturmak istiyoruz. Çanakkale Boğazı'nın altındaki tarih, dalış tutkunlarını bekliyor."

Çanakkale Boğazı ve Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın altında irili ufaklı 22 batık tespit ettiklerini de ifade eden Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Biz zaman içerisinde bunların hepsini dalışa açmış olacağız. Tabi bu batıklar için TÜBİTAK ile bir envanter çalışması yapıyoruz. Hem Çanakkale Boğazı'nda hem de Gelibolu Yarımadası etrafında nerede bir silah, tüfek, top mermisi, kılıç ve süngü var bunları tespit edip, envantere kaydediyoruz. Burada, dünyada ilk defa 1'inci Dünya Savaşı temalı sualtı parkı oluşturuyoruz. Çanakkale, hem bir dalış merkezi haline geliyor hem de Gelibolu Sualtı Parkı ortaya çıkıyor" dedi.


Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor
Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor

Çanakkale Boğazı, Dalış Turizmi, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 105 yıllık batıklar, dalış turizmine açılıyor - Son Dakika

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