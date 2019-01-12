Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 106 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 106 Mülteci Yakalandı

19 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 106 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 106 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 106 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri Gülpınar köyü Ak Liman mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik "TCSG 16" Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 mülteci yakalandı. Bölgede yapılan bir başka operasyonda ise, kötü hava şartlarına aldırış etmeden yine lastik bot ile Midilli'ye gitmeye çalışan 62 Afganistan uyruklu Küçükkuyu açıklarında dalgalar tesiriyle botun batacağını anlayınca ALO 158'i arayıp yardım istedi. "TCSG 6" Bot Komutanlığınca yapılan operasyonda kurtarılan 62 Afganistan uyruklu mülteci Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Yağan yağmur ve soğuk sebebiyle hipotermi tehlikesi yaşayan mülteciler gelen ambulansta tedavi edildi. Üstleri ıslanan mültecilere Sahil Güvenlik ekiplerince battaniye, eşofman, mont, gıda paketi ve su dağıtıldı. Mülteciler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:55 Kaynak: İHA

Ayvacık, Çanakkale, 3. Sayfa
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