Türk Kızılay, Çanakkale'de Halep Vapuru şehitleri için anı dalışı düzenledi

Çanakkale'de 107 yıl önce İngiliz E-11 denizaltısı tarafından batırılan Halep Vapuru'nda şehit olan 200 asker, Türk Kızılayın düzenlediği etkinlikte anıldı.

"Kızılay Hilal-i Ahmer'e Vefa Yürüyüşü ve Şehitleri Anma Programı" etkinlikleri kapsamında, Kızılay Ağadere Müzesi'nden Kilitbahir köyündeki bakı terasına "Kahramanların İzinden Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Kızılay yöneticileri ve gönüllüler, Seyit Onbaşı Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çanakkale Kara Savaşları sırasında Arıburnu ve Anafartalar bölgesinde ağır yaralanan askerleri, İstanbul'da hastane haline getirilen Selimiye Kışlası'na götürmek üzere Akbaş İskelesi'nde beklerken 25 Ağustos 1915'te İngiliz denizaltısı tarafından vurularak batırılan Halep Vapuru ve şehitleri için Akbaş Limanı açıklarında anı dalışı düzenlendi.

Dalış etkinliği yelken ve kano takımlarının gösterisiyle başladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın teslim ettiği plaket, dalgıçlar tarafından yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan batığa indirilip güvertesine bırakıldı.

Kerem Kınık, törende yaptığı konuşmada, Birinci Cihan Harbi'nin her cephesinde bulunan Kızılayın, Çanakkale'de de çok büyük yararlılıklar gösterdiğini söyledi.

Bunlardan birinin, yaralanan askerleri Akbaş Limanı'ndan Şarköy, Tekirdağ, İstanbul gibi noktalara tahliye ederek yolda tedavilerini gerçekleştirerek hastanelere uğurlaması olduğunu belirten Kınık, şöyle konuştu:

"Özellikle kara savaşlarının başladığı günden sonra artan bir sayıyla 150 bini aşkın Çanakkale'den yaralı transferi ve tahliyesi gerçekleştirdi Hilal-i Ahmer. Ama bunlardan biri vardı ki o da Halep Vapuru'muzdu. Batığı, Akbaş Limanı açıklarında yaklaşık 15 metre derinlikte yatıyor. 25 Ağustos 1915'te İngiliz E-11 denizaltısı tarafından torpillenerek batırılan ama batırıldığında içinde İstanbul'a tahliye için bekleyen 200 yaralımızın bulunduğu sivil Hilal-i Ahmer Halep Vapuru'nu ve içindeki şehitlerimizi anmak için buradayız. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkan İsmail Kaşdemir ile çok sayıda gönüllünün katıldığı törenin ardından Akbaş Şehitliği ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.