Çanakkale'de 108 mülteci yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 108 mülteci yakalandı

7 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 108 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 108 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahilinde gerçekleştirdiği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 108 mülteciyi yakaladı.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
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