Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı

29.06.2022 10:08
Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı

Çanakkale'de bir iş yerinden 11 bin paket sigarayı çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir iş yerinden 11 bin paket sigarayı çaldıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Cevatpaşa Mahallesi'nde toptancılık firmasına ait iş yerinin duvarını kırarak içeriye giren şüpheliler, 11 bin paket sigarayı çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler N.K, C.H. ve S.H. yakalandı.

Çalınan sigaraların tamamı ise firma görevlilerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı Atık kağıt toplama aracından 3 bin paket kaçak sigara çıktı 35 yıl her gün 3 paket sigara içiyordu, sigarayı bıraktı hayatı değişti 35 yıl her gün 3 paket sigara içiyordu, sigarayı bıraktı hayatı değişti Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 11 bin paket sigara hırsızlığının 3 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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