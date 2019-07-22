Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:25 Kaynak: AA
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