Çanakkale'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:25 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçiş yapmak isteyen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gülpınar
köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi.
Operasyonda, Afganistan
uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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