Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan Afganistan
uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gülpınar
köyünde 11 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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