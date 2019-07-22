Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 11 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Gülpınar köyünde 11 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Midilli Adası, Afganistan, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:02 Kaynak: DHA
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