Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:58 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar
köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan
uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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