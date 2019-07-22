Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 11 mülteci yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak yapmak isteyen 11 mülteci yakalandı. Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı yakınlarındaki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan uyruklu 11 mülteci yakalandı. Yakalanan mülteciler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
(İHA)
Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:38 Kaynak: İHA
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