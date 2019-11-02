Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

7 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 kaçak göçmen ile 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale'de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 110 kaçak göçmen ile 5 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale, Gülpınar ve Koyunevi köylerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Afganistan uyruklu 110 kaçak göçmen yakaladı. Operasyonlarda 5 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. 1 kamyonet ve 1 otomobile el konuldu.Kaçak göçmenler, jandanmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:31:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 110 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]