Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 111 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 111 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ahmetçe köyü açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 111 yabancı uyruklu, lastik botlardan alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Afganistan, Kongo, Mali, Senegal ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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