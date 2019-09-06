Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 112 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 112 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 112 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 112 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri Küçükkuyu açıklarında lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Ekipler, bottaki 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Ekiplerce Kadırgaburnu açıklarında 36, Ahmetçe Köyü açıklarında ise 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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