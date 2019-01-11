Çanakkale'de 112 Ekiplerinin 2018 Faaliyetleri
1 saat önce
Çanakkale'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında geçen yıl 54 bin 238 hastaya müdahale edilip, 2 milyon 392 bin 832 kilometre yol yapıldı.
Çanakkale
'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında geçen yıl 54 bin 238 hastaya müdahale edilip, 2 milyon 392 bin 832 kilometre yol yapıldı.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, acil sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapıldığı belirtildi.
Zaman zaman iklim koşullarının el vermediği durumlarda sıkıntıların da yaşandığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gökçeada
ve Bozcaada
yaşayan hemşerilerimizin herhangi bir sağlık problemi yaşaması ihtimaline karşı her gece sabaha kadar her iki ada da gemi bağlı tutan GESTAŞ, 2018 yılında Bozcaada- Geyikli
hattında 2, Gökçeada- Kabatepe hattında 20 özel sefer yaparak adalı hasta vatandaşlara ana karaya ulaştırmıştır. Ayrıca Kilitbahir-Çanakkale hattında da 70 ambulans geçişine öncelik tanımış ve sefer kalkış saatine bakılmadan sefer yapılarak hızlı ulaşım sağlanmıştır. Özellikle 13 Kasım gecesi iki ayrı hasta için ardı ardına iki ayrı özel seferle Gökçeadalı iki hastamızı önce Kabatepe'ye ardından da Boğaz hattında da özel seferle Çanakkale merkeze hastanın transferi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir. 2018'de toplam 54 bin 238 hastaya müdahale edilip, 2 milyon 392 bin 832 kilometre yol yapılmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:08 Kaynak: AA
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